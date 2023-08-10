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У Запоріжжі окупанти вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури. Фото:

Окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя — ОВА (ФОТО)

10 сер 2023, 19:49
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Армія російської федерації завдала ракетного удару по Запоріжжю.


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Ввечері у четвер, 10 серпня, ворог атакував ракетами обласний центр. Вони поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, це «дуже людна в цей час територія». Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив у Telegram.

Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія. Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв, — йдеться у повідомленні.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Також внаслідок удару є постраждалі та загиблі — п’ятеро поранених та двоє загиблих мирних жителів. На місці вибуху працюють відповідні служби.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, 9 серпня армія рф ракетами обстріляла житловий квартал Запоріжжя. «Надточною» зброєю було зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Щонайменше двоє осіб загинули.

Джерело: Ракурс


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