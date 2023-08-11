ВСУ обнародовали "Послание матерям рф" - на видео тело солдата-мародера ест пес

https://racurs.ua/n186075-vsu-obnarodovali-poslanie-materyam-rf-na-video-telo-soldata-marodera-est-pes.html

Ракурс

Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили «Послання російським матерям». Відеозапис з’явився на Телеграм-сторінці Сухопутних військ 11 серпня.

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На відео солдат-мародер окупаційної армії росії розглядає пральні машинки, люстру, унітаз та іншу техніку, вкрадену з домівок українців. Біля гори крадених речей лежать тіла вбитих людей, яких росіянин також обшукує й забирає цінні речі. Згодом російського загарбника наздоганяє куля, а його тіло починає смакувати пес.