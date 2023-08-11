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ВСУ обнародовали "Послание матерям рф" - на видео тело солдата-мародера ест пес

ВСУ обнародовали «Послание матерям рф» — на видео тело солдата-мародера ест пес

11 авг 2023, 13:20
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Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили «Послання російським матерям». Відеозапис з’явився на Телеграм-сторінці Сухопутних військ 11 серпня.


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На відео солдат-мародер окупаційної армії росії розглядає пральні машинки, люстру, унітаз та іншу техніку, вкрадену з домівок українців. Біля гори крадених речей лежать тіла вбитих людей, яких росіянин також обшукує й забирає цінні речі. Згодом російського загарбника наздоганяє куля, а його тіло починає смакувати пес.

Источник: Ракурс


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