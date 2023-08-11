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ЗСУ оприлюднили “Послання матерям рф” — на відео тіло солдата-мародера їсть пес
ЗСУ оприлюднили «Послання матерям рф» — на відео тіло солдата-мародера їсть песhttps://racurs.ua/ua/n186075-zsu-opryludnyly-poslannya-materyam-rf-na-video-tilo-soldata-marodera-yist-pes.htmlРакурс
Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили «Послання російським матерям». Відеозапис з’явився на Телеграм-сторінці Сухопутних військ 11 серпня.
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На відео солдат-мародер окупаційної армії росії розглядає пральні машинки, люстру, унітаз та іншу техніку, вкрадену з домівок українців. Біля гори крадених речей лежать тіла вбитих людей, яких росіянин також обшукує й забирає цінні речі. Згодом російського загарбника наздоганяє куля, а його тіло починає смакувати пес.