Брали наличными и криптой, увольняем всех военкомов — Зеленский озвучил решение СНБО

В Україні звільняють усіх голів обласних військкоматів, заявив президент Володимир Зеленський за результатами засідання РНБО.

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Звільнених замінять бойові офіцери. На сьогодні відкрито 112 кримінальних проваджень проти посадовців військкоматів, вручено 33 підозри.

За два тижні відбудеться ще одне засідання РНБО щодо військово-лікарської комісії. Рішення теж будуть. Наразі триває перевірка і підготовка пропозицій.

Провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове: результати перевірки «військкоматів». Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри.

Обласні «воєнкоми», міські, районні, працівники ВЛК, інші посадові особи… Зловживання в різних областях: Донецькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Київській, Львівській… Хтось брав готівкою, хтось — криптовалютою. Хіба що в цьому різниця — цинізм усюди однаковий.

Наші рішення такі. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада. Воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, — їм можна довірити цю систему комплектування.

Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК перевірятиме Служба безпеки України. Кожен «воєнком», щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Цілком справедливу. Повну, — розповів Зеленський в окремому зверненні до українців за результатами засідання РНБО.