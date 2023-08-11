Момент взрыва беспилотника в Москве попал в трансляцию чемпионата рф по гребле

https://racurs.ua/n186081-moment-vzryva-bespilotnika-v-moskve-popal-v-translyaciu-chempionata-rf-po-greble-video.html

Ракурс

Момент вибуху безпілотника в Москвіуранці 11 серпня потрапив у трансляцію чемпіонату рф з веслування. Відео публікують російські телеграм-канали.

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Мер Москви Собянін заявив, що була здійснена «спроба прольоту на місто» одного безпілотника. Внаслідок роботи ППО він нібито був збитий.

Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає, але екстрені служби працюють на місці.

Бойовий безпілотник летів уздовж набережної Москви. Жителі російської столиці чули гучний вибух — через роботу ППО. Уламки дрона впали в Москву-ріку та біля лікарні, коли рф атакувала Україну ракетами «Кинджал».