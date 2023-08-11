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Момент вибуху безпілотника в Москві потрапив у трансляцію чемпіонату рф з веслування
Момент вибуху безпілотника в Москві потрапив у трансляцію чемпіонату рф з веслування (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186081-moment-vybuhu-bezpilotnyka-v-moskvi-potrapyv-u-translyaciu-chempionatu-rf-z-vesluvannya-video.htmlРакурс
Момент вибуху безпілотника в Москвіуранці 11 серпня потрапив у трансляцію чемпіонату рф з веслування. Відео публікують російські телеграм-канали.
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Мер Москви Собянін заявив, що була здійснена «спроба прольоту на місто» одного безпілотника. Внаслідок роботи ППО він нібито був збитий.
Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає, але екстрені служби працюють на місці.
Бойовий безпілотник летів уздовж набережної Москви. Жителі російської столиці чули гучний вибух — через роботу ППО. Уламки дрона впали в Москву-ріку та біля лікарні, коли рф атакувала Україну ракетами «Кинджал».
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