Ракетный удар по Коломые - медики более двух часов боролись за жизнь мальчика

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Ракурс

На Прикарпатті медики понад дві години боролись за життя хлопчика, який загинув внаслідок удару російськими ракетами.

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Ворожа ракета забрала життя 8-річного Володі. Під час ракетного удару дитина перебувала на подвір’ї і отримала численні осколкові поранення. Більш як дві години медики боролися за життя хлопчика, але, на жаль, марно.

Йдеться про 8-річний Володю Балабаника, який загинув сьогодні на Івано-Франківщині від російського «Кинджалу».

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук написала у Фейсбук:

Сьогодні ворожа ракета забрала життя 8-річного хлопчика Володі. Під час ракетного удару дитина перебувала на подвір’ї і отримала численні осколкові поранення. За лічені хвилини прибула «швидка». Хлопчика шпиталізували до лікарні у критичному стані з важкими травмами. Понад дві години наші медики боролися за його життя, але, на жаль, безуспішно…

Фото загиблої дитини опублікувало управління освіти Коломийської міської ради.

Нагадаємо, під час ракетної атаки сили ППО знищили одну аеробалістичну ракету «Кинджал» на Київщині.

Повітряні сили повідомили, що росіяни атакували аеродром Коломия в Івано-Франківській області. Три ракети долетіли у район та впали неподалік аеродрому. У Коломиї після ракетного обстрілу оголосили дводенну жалобу.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.