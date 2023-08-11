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Ракурс
Ракетний удар по Коломиї - медики понад дві години боролися за життя хлопчика

Ракетний удар по Коломиї — медики понад дві години боролися за життя 8-річного хлопчика (ФОТО)

11 сер 2023, 18:43
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На Прикарпатті медики понад дві години боролись за життя хлопчика, який загинув внаслідок удару російськими ракетами.


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Ворожа ракета забрала життя 8-річного Володі. Під час ракетного удару дитина перебувала на подвір’ї і отримала численні осколкові поранення. Більш як дві години медики боролися за життя хлопчика, але, на жаль, марно.

Йдеться про 8-річний Володю Балабаника, який загинув сьогодні на Івано-Франківщині від російського «Кинджалу».

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук написала у Фейсбук:

Сьогодні ворожа ракета забрала життя 8-річного хлопчика Володі. Під час ракетного удару дитина перебувала на подвір’ї і отримала численні осколкові поранення. За лічені хвилини прибула «швидка». Хлопчика шпиталізували до лікарні у критичному стані з важкими травмами. Понад дві години наші медики боролися за його життя, але, на жаль, безуспішно…

Фото загиблої дитини опублікувало управління освіти Коломийської міської ради.

Російські виродки убили 8-річного Володю

Нагадаємо, під час ракетної атаки сили ППО знищили одну аеробалістичну ракету «Кинджал» на Київщині.

Повітряні сили повідомили, що росіяни атакували аеродром Коломия в Івано-Франківській області. Три ракети долетіли у район та впали неподалік аеродрому. У Коломиї після ракетного обстрілу оголосили дводенну жалобу.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

Джерело: Ракурс


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