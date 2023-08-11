У Раді ініціюють звільнення члена ЦВК, який 1,5 року живе у США

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У Раді ініціюють постанову про звільнення члена ЦВК Буглака після розслідування «Схем».

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Зініціювати постанову пообіцяла фракція «Європейська солідарність». Член ЦВК Юрій Буглак, за даними «Схем», виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в США.

За ці півтора року Буглак отримав з держбюджету 1,5 млн грн.

Журналістам «Схем» Буглак сказав, що не порушував закон, адже виїхав до повномасштабного вторгнення, а ЦВК з того часу перейшла на дистанційну роботу.

Хіба є різниця де перебувати — в Івано-Франківську, у Вінниці, чи в якомусь закордонному місті? В місті Кошице чи в місті Ужгород? В чому різниця для посадовця, якщо він має право працювати дистанційно? — прокоментував Буглак розслідування «Схем».

Він мешкає з родиною в елітному комплексі на узбережжі Атлантичного океану у містечку Голлівуд. При цьому він та його дружина в Україні мають і квартири і маєтки під Києвом.

Натомість за ці півтора року член ЦВК отримав з держбюджету за свою роботу 1,5 млн грн. Це не тільки зарплата за «дистанційку», а ще й допомога «для вирішення соціально побутових питань» та «на оздоровлення».

Як член ЦВК, Буглак повинен був «вести особистий прийом громадян».

У березні 2023 року посадовець пішов у відпустку для догляду за дитиною. Саме в тому місяці члени ЦВК повинні були вийти працювати в «офлайн».