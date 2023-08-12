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россия передислоцировала десантников из Херсона на Запорожье, предположили в разведке Британии
россия передислоцировала десантников из Херсона на Запорожье, предположили в разведке Британииhttps://racurs.ua/n186109-rossiya-peredislocirovala-desantnikov-iz-hersona-na-zaporoje-predpolojili-v-razvedke-britanii.htmlРакурс
росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області, де зараз точаться запеклі бої.
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У Міноборони Великої Британії повідомили, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням особового складу та важкими боями на передовій. Ймовірно, що прибуття підрозділів ПДВ нарешті дозволить вивести частини цих полків на відпочинок та відновлення.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 12 August 2023.— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) August 12, 2023
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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/cOsGaKFyT0
Однак передислокація, швидше за все, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає тиску з боку десантних рейдів українських військ, — йдеться у повідомленні Міноборони.