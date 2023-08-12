Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
росія передислокувала десантників з Херсонщини на Запоріжжя, припустили у розвідці Британії

росія передислокувала десантників з Херсонщини на Запоріжжя, припустили у розвідці Британії

12 сер 2023, 10:41
999

росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області, де зараз точаться запеклі бої.


.

У Міноборони Великої Британії повідомили, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням особового складу та важкими боями на передовій. Ймовірно, що прибуття підрозділів ПДВ нарешті дозволить вивести частини цих полків на відпочинок та відновлення.

Однак передислокація, швидше за все, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає тиску з боку десантних рейдів українських військ, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів