росія передислокувала десантників з Херсонщини на Запоріжжя, припустили у розвідці Британії

росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області, де зараз точаться запеклі бої.

.

У Міноборони Великої Британії повідомили, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням особового складу та важкими боями на передовій. Ймовірно, що прибуття підрозділів ПДВ нарешті дозволить вивести частини цих полків на відпочинок та відновлення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 12 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/jicui2oblb



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/cOsGaKFyT0