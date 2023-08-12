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Ракурс
В Одессе официально разрешили купаться в море, но только на определенных пляжах

В Одессе официально разрешили купаться в море, но только на определенных пляжах (СПИСОК)

12 авг 2023, 12:05
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В Одесі офіційно дозволили купатися в морі, але лише на певних пляжах.


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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписано спільний з Командувачем оперативного стратегічного угрупування військ «Одеса» наказ про доступ людей до моря.

Відкрито з 8.00 до 20.00:

  • пляж Калетон,
  • Інклюзивний пляж,
  • муніципальний пляж (район 14 Фонтану),
  • пляж «Ікра»,
  • пляж «Чайка»,
  • муніципальний пляж (район 10 Фонтану),

Список з часом доповнюватиметься (у міру проходження перевірок).

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та шторму від двох балів пляжі будуть під забороною.

Источник: Ракурс


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