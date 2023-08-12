Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Одессе официально разрешили купаться в море, но только на определенных пляжах
В Одессе официально разрешили купаться в море, но только на определенных пляжах (СПИСОК)https://racurs.ua/n186111-v-odesse-oficialno-razreshili-kupatsya-v-more-no-tolko-na-opredelennyh-plyajah-spisok.htmlРакурс
В Одесі офіційно дозволили купатися в морі, але лише на певних пляжах.
.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписано спільний з Командувачем оперативного стратегічного угрупування військ «Одеса» наказ про доступ людей до моря.
Відкрито з 8.00 до 20.00:
- пляж Калетон,
- Інклюзивний пляж,
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану),
- пляж «Ікра»,
- пляж «Чайка»,
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану),
Список з часом доповнюватиметься (у міру проходження перевірок).
Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та шторму від двох балів пляжі будуть під забороною.
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...