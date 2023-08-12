В Одесі офіційно дозволили купатися в морі, але лише на певних пляжах

https://racurs.ua/ua/n186111-v-odesi-oficiyno-dozvolyly-kupatysya-v-mori-ale-lyshe-na-pevnyh-plyajah.html

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В Одесі офіційно дозволили купатися в морі, але лише на певних пляжах.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписано спільний з Командувачем оперативного стратегічного угрупування військ «Одеса» наказ про доступ людей до моря.

Відкрито з 8.00 до 20.00:

пляж Калетон,

Інклюзивний пляж,

муніципальний пляж (район 14 Фонтану),

пляж «Ікра»,

пляж «Чайка»,

муніципальний пляж (район 10 Фонтану),

Список з часом доповнюватиметься (у міру проходження перевірок).

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та шторму від двох балів пляжі будуть під забороною.