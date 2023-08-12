ВСУ продолжают наступать на Запорожье, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n186131-sily-oborony-ukrainy-imeut-chastichnyy-uspeh-v-rayone-robotino-genshtab.html

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Є частковий успіх в районі села Роботине Запорізької області.

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Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Сили оборони України … мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, — вказано в повідомленні.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ й артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс ворога та один артилерійський засіб на вогневій позиції.

Водночас ворог протягом доби також вів наступальні дії: