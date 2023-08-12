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Ракурс
ЗСУ продовжують наступати на Запоріжжі, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України мають частковий успіх в районі Роботиного — Генштаб

12 сер 2023, 21:00
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Є частковий успіх в районі села Роботине Запорізької області.


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Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Сили оборони України … мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, — вказано в повідомленні.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ й артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс ворога та один артилерійський засіб на вогневій позиції.

Водночас ворог протягом доби також вів наступальні дії:

  • на Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області;
  • на Бахмутському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки;
  • на Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області;
  • на Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

Джерело: Ракурс


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