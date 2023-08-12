Сили оборони України мають частковий успіх в районі Роботиного — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n186131-syly-oborony-ukrayiny-maut-chastkovyy-uspih-v-rayoni-robotynogo-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Є частковий успіх в районі села Роботине Запорізької області.
Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Сили оборони України … мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, — вказано в повідомленні.
Крім того, українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ й артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс ворога та один артилерійський засіб на вогневій позиції.
Водночас ворог протягом доби також вів наступальні дії:
- на Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області;
- на Бахмутському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області;
- на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки;
- на Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області;
- на Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.