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Українські війська досягли тактично значущих успіхів на заході Запоріжжя та вийшли на околиці Роботиного - ISW
Українські війська досягли тактично значущих успіхів на заході Запоріжжя та вийшли на околиці Роботиного — ISW (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n186101-ukrayinski-viyska-dosyagly-taktychno-znachuschyh-uspihiv-na-zahodi-zaporijjya-ta-vyyshly.htmlРакурс
Українські війська досягли тактично значущих успіхів на заході Запорізької області та вийшли на околиці Роботиного.
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Про це 12 серпня повідомляє Інститут дослідження війни.
Там заявляють, що українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російських військових латерально передислоковувати російські сили, що вказує на те, що українські зусилля там можуть суттєво послабити російську оборону.
Подальша деградація російських сил, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним, вважають експерти.
Водночас вони вказують, що російські війська активізують наступальні операції на північний схід від Куп’янська, що, ймовірно, має на меті відтягнути Сили оборони від більш важливих з оперативної точки зору ділянок фронту.
Більш як половину населеного пункту Урожайне на Південному напрямку перебуває під контролем українських підрозділів. Про це повідомляють карти ресурсу Deep State.