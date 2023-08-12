Українські війська досягли тактично значущих успіхів на заході Запоріжжя та вийшли на околиці Роботиного - ISW

https://racurs.ua/ua/n186101-ukrayinski-viyska-dosyagly-taktychno-znachuschyh-uspihiv-na-zahodi-zaporijjya-ta-vyyshly.html

Ракурс

Українські війська досягли тактично значущих успіхів на заході Запорізької області та вийшли на околиці Роботиного.

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Про це 12 серпня повідомляє Інститут дослідження війни.

Там заявляють, що українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російських військових латерально передислоковувати російські сили, що вказує на те, що українські зусилля там можуть суттєво послабити російську оборону.

Подальша деградація російських сил, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним, вважають експерти.

Водночас вони вказують, що російські війська активізують наступальні операції на північний схід від Куп’янська, що, ймовірно, має на меті відтягнути Сили оборони від більш важливих з оперативної точки зору ділянок фронту.