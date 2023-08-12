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ВСУ уничтожили 13 российских «кинжалов», фото: «Слово и Дело»

Количество сбитых за время войны российских «кинжалов» назвали в Воздушных силах

12 авг 2023, 21:21
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Українська протиповітряна оборона збила загалом 13 аеробалістичних ракет «Кинджал», якими рф обстрілює територію України.


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Також українська ППО збила понад 20 ракет «Іскандер» та С-400. Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляє «Українське радіо» з посиланням на коментар речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Зазначається, що росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед яких і Х-47 «Кинджал». Водночас, за словами Ігната, запас «кинджалів» у ворога відносно невеликий.

Джерело: «Українське радіо»

Источник: Ракурс


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