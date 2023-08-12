Количество сбитых за время войны российских «кинжалов» назвали в Воздушных силах

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Количество сбитых за время войны российских «кинжалов» назвали в Воздушных силахhttps://racurs.ua/n186132-kolichestvo-sbityh-za-vremya-voyny-rossiyskih-kinjalov-nazvali-v-vozdushnyh-silah.htmlРакурс
Українська протиповітряна оборона збила загалом 13 аеробалістичних ракет «Кинджал», якими рф обстрілює територію України.
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Також українська ППО збила понад 20 ракет «Іскандер» та С-400. Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляє «Українське радіо» з посиланням на коментар речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.
Зазначається, що росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед яких і Х-47 «Кинджал». Водночас, за словами Ігната, запас «кинджалів» у ворога відносно невеликий.
Джерело: «Українське радіо»
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