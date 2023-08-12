Кількість збитих за час війни російських «кинджалів» назвали у Повітряних силах

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ЗСУ знищили 13 російських «кинджалів», фото: «Слово і Діло»
Кількість збитих за час війни російських «кинджалів» назвали у Повітряних силахhttps://racurs.ua/ua/n186132-kilkist-zbytyh-za-chas-viyny-rosiyskyh-kyndjaliv-nazvaly-u-povitryanyh-sylah.htmlРакурс
Українська протиповітряна оборона збила загалом 13 аеробалістичних ракет «Кинджал», якими рф обстрілює територію України.
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Також українська ППО збила понад 20 ракет «Іскандер» та С-400. Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляє «Українське радіо» з посиланням на коментар речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.
Зазначається, що росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед яких і Х-47 «Кинджал». Водночас, за словами Ігната, запас «кинджалів» у ворога відносно невеликий.
Джерело: «Українське радіо»
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