Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Сумской области обнаружили российскую ДРГ, фото: Сергей Наев

Российскую ДРГ заставили отступить из Сумской области

12 авг 2023, 21:53
999

На Сумщині неподалік одного із сіл Зноб-Новгородської територіальної громади сьогодні, 12 серпня, українські військові Північного стратегічного угрупування військ виявили диверсійно-розвідувальну групу ворога.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА, — зазначив Наєв.

Шквальний вогонь захисників України змусив ворога забрати поранених та відступити за державний кордон.

Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру, — зазначив Наєв. — Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров