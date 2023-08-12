Російську ДРГ змусили відступити з Сумської області

На Сумщині виявили російську ДРГ, фото: Сергій Наєв

https://racurs.ua/ua/n186134-rosiysku-drg-zmusyly-vidstupyty-z-sumskoyi-oblasti.html

Ракурс

На Сумщині неподалік одного із сіл Зноб-Новгородської територіальної громади сьогодні, 12 серпня, українські військові Північного стратегічного угрупування військ виявили диверсійно-розвідувальну групу ворога.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА, — зазначив Наєв.

Шквальний вогонь захисників України змусив ворога забрати поранених та відступити за державний кордон.