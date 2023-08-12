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Ракурс
На Сумщині виявили російську ДРГ, фото: Сергій Наєв

Російську ДРГ змусили відступити з Сумської області

12 сер 2023, 21:53
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На Сумщині неподалік одного із сіл Зноб-Новгородської територіальної громади сьогодні, 12 серпня, українські військові Північного стратегічного угрупування військ виявили диверсійно-розвідувальну групу ворога.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА, — зазначив Наєв.

Шквальний вогонь захисників України змусив ворога забрати поранених та відступити за державний кордон.

Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру, — зазначив Наєв. — Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни.

Джерело: Ракурс


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