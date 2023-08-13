Оккупанты на Херсонщине ищут дезертиров. Фото:

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Ракурс

Масове дезертирство російських військових спостерігається на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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Так, у Горностаївці військові патрулі та комендатура російських ворожих військ обходять будинки з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

За інформацією розвідки, окупанти залишають місця несення служби та намагаються сховатися в покинутих будинках. Та й загалом останнім часом у лавах ворога ширяться панічні настрої, а кількість дезертирів збільшується.

У Генштабі зазначають, що серед новоприбулих мобілізованих росіян, які перебувають у Горностаївці та навколишніх населених пунктах, зросла кількість дезертирів. Також серед новоприбулих багато осіб, які вживають алкогольні напої та наркотики.

Раніше повідомлялося, що російські дезертири тікають з фронту на тимчасово захоплених територіях Луганської області. Підрозділи рогвардії кинули на пошуки цих осіб.