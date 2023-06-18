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Ракурс
У лавах рашистів спостерігаються випадки дезертирства, фото: «Дрон.Медиа»

Рашисти шукають дезертирів з мобілізованих у лісонасадженнях Луганщини — Генштаб

18 чер 2023, 09:46
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На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту.


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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи росгвардії, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ нещодавно повідомляли, що серед мобілізованих росіян, через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби, відсутність значних досягнень на полі бою і поширення панічних настроїв, почастішали випадки невиконання наказів, саботажу й нестатутних взаємовідносин.

Джерело: Ракурс


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