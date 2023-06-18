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В рядах рашистов наблюдаются случаи дезертирства, фото: «Дрон.Медиа»
Рашисты ищут дезертиров из мобилизованных в лесонасаждениях Луганщины — Генштабhttps://racurs.ua/n184196-rashisty-ischut-dezertirov-iz-mobilizovannyh-v-lesonasajdeniyah-luganschiny-genshtab.htmlРакурс
На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту.
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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи росгвардії, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ нещодавно повідомляли, що серед мобілізованих росіян, через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби, відсутність значних досягнень на полі бою і поширення панічних настроїв, почастішали випадки невиконання наказів, саботажу й нестатутних взаємовідносин.
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