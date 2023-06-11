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Дезертирство процветает в армии рф. Фото:
В армии рф участились саботажи, нарушителей бросают на «мясные штурмы» — Генштабhttps://racurs.ua/n183966-v-armii-rf-uchastilis-sabotaji-narushiteley-brosaut-na-myasnye-shturmy-genshtab.htmlРакурс
Армія країни-агресора російської федерації дуже невмотивована вести бойові дії.
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Зокрема, в збройних силах рф у більшості випадків відмовляються воювати мобілізовані. Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби в російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою і поширення панічних настроїв серед цих бійців почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємовідносин. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 червня.
Зазначається, що для вирішення цих проблем командування рф ухвалило рішення, згідно з яким командирам з'єднань та військових частин наказали виявляти та відправляти таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих м’ясних штурмах.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на початку червня близько 40 військовослужбовців збройних сил рф дезертирували, покинувши позиції у Сватовому Луганської області. Для пошуку загарбників командування рф задіяло два вертольоти та підрозділ росгвардії.
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