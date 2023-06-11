Дезертирство процвітає в армії рф. Фото:

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Армія країни-агресора російської федерації дуже невмотивована вести бойові дії.

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Зокрема, в збройних силах рф у більшості випадків відмовляються воювати мобілізовані. Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби в російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою і поширення панічних настроїв серед цих бійців почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємовідносин. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 червня.

Зазначається, що для вирішення цих проблем командування рф ухвалило рішення, згідно з яким командирам з'єднань та військових частин наказали виявляти та відправляти таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих м’ясних штурмах.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на початку червня близько 40 військовослужбовців збройних сил рф дезертирували, покинувши позиції у Сватовому Луганської області. Для пошуку загарбників командування рф задіяло два вертольоти та підрозділ росгвардії.