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Окупанти на Херсонщині шукають дезертирів. Фото:
Окупанти на Херсонщині шукають дезертирів у будинках — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n186137-okupanty-na-hersonschyni-shukaut-dezertyriv-u-budynkah-genshtab.htmlРакурс
Масове дезертирство російських військових спостерігається на тимчасово окупованій території Херсонської області.
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Так, у Горностаївці військові патрулі та комендатура російських ворожих військ обходять будинки з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
За інформацією розвідки, окупанти залишають місця несення служби та намагаються сховатися в покинутих будинках. Та й загалом останнім часом у лавах ворога ширяться панічні настрої, а кількість дезертирів збільшується.
У Генштабі зазначають, що серед новоприбулих мобілізованих росіян, які перебувають у Горностаївці та навколишніх населених пунктах, зросла кількість дезертирів. Також серед новоприбулих багато осіб, які вживають алкогольні напої та наркотики.
Раніше повідомлялося, що російські дезертири тікають з фронту на тимчасово захоплених територіях Луганської області. Підрозділи рогвардії кинули на пошуки цих осіб.