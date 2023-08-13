Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n186160-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-fregat-s-vosemu-kalibrami-ok-ug.html

Ракурс

Рашисти знову активізувалися у Чорному морі.

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На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій — фрегат «Адмірал Макаров», на борту котрого можуть перебувати вісім крилатих ракет «Калібр», якими загарбники періодично обстрілюють Україну. Про це сьогодні, 13 серпня, ввечері, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Готовність до пуску 8 «Калібрів» очевидна, — наголошують в ОК «Південь». — Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!

Нагадаємо, на Херсонщині через численні російські обстріли, котрі сьогодні, 13 серпня, призвели до загибелі щонайменше сімох цивільних, оголосили День жалоби.