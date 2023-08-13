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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «РБК-Украина»

россия вывела в Черное море фрегат с восемью «калибрами» — ОК «Юг»

13 авг 2023, 21:54
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Рашисти знову активізувалися у Чорному морі.


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На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій — фрегат «Адмірал Макаров», на борту котрого можуть перебувати вісім крилатих ракет «Калібр», якими загарбники періодично обстрілюють Україну. Про це сьогодні, 13 серпня, ввечері, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Готовність до пуску 8 «Калібрів» очевидна, — наголошують в ОК «Південь». — Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!

Нагадаємо, на Херсонщині через численні російські обстріли, котрі сьогодні, 13 серпня, призвели до загибелі щонайменше сімох цивільних, оголосили День жалоби.

Источник: Ракурс


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