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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «РБК-Україна»
росія вивела у Чорне море фрегат з вісьмома «калібрами» — ОК «Південь»https://racurs.ua/ua/n186160-rosiya-vyvela-u-chorne-more-fregat-z-vismoma-kalibramy-ok-pivden.htmlРакурс
Рашисти знову активізувалися у Чорному морі.
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На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій — фрегат «Адмірал Макаров», на борту котрого можуть перебувати вісім крилатих ракет «Калібр», якими загарбники періодично обстрілюють Україну. Про це сьогодні, 13 серпня, ввечері, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Готовність до пуску 8 «Калібрів» очевидна, — наголошують в ОК «Південь». — Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!
Нагадаємо, на Херсонщині через численні російські обстріли, котрі сьогодні, 13 серпня, призвели до загибелі щонайменше сімох цивільних, оголосили День жалоби.