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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «РБК-Україна»

росія вивела у Чорне море фрегат з вісьмома «калібрами» — ОК «Південь»

13 сер 2023, 21:54
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Рашисти знову активізувалися у Чорному морі.


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На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій — фрегат «Адмірал Макаров», на борту котрого можуть перебувати вісім крилатих ракет «Калібр», якими загарбники періодично обстрілюють Україну. Про це сьогодні, 13 серпня, ввечері, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Готовність до пуску 8 «Калібрів» очевидна, — наголошують в ОК «Південь». — Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!

Нагадаємо, на Херсонщині через численні російські обстріли, котрі сьогодні, 13 серпня, призвели до загибелі щонайменше сімох цивільних, оголосили День жалоби.

Джерело: Ракурс


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