Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n186160-rosiya-vyvela-u-chorne-more-fregat-z-vismoma-kalibramy-ok-pivden.html

Ракурс

Рашисти знову активізувалися у Чорному морі.

.

На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій — фрегат «Адмірал Макаров», на борту котрого можуть перебувати вісім крилатих ракет «Калібр», якими загарбники періодично обстрілюють Україну. Про це сьогодні, 13 серпня, ввечері, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Готовність до пуску 8 «Калібрів» очевидна, — наголошують в ОК «Південь». — Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!

Нагадаємо, на Херсонщині через численні російські обстріли, котрі сьогодні, 13 серпня, призвели до загибелі щонайменше сімох цивільних, оголосили День жалоби.