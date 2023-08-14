ВСУ достигли «определенных успехов» в селе Урожайное в Донецкой области, там был укрепрайон московитов

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Українські війська мають успіхи в селі Урожайне на Донеччині, повідомили в Міноборони.

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Увесь минулий тиждень там, в районі берега річки Мокрі Яли шли бої. У селі був укріпрайон російських військ. 12 і 13 серпня почали з’являтися повідомлення, що росіяни звідти відступають.

Про успіхи уранці 14 серпня сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи, — цитує слова Маляр на брифінгу медіацентр ЗСУ.

Також, за її словами, українські військові мали «певні успіхи» на південь і на південний схід від Старомайорського (розташоване поряд з Урожайним), закріплюються на певних ділянках.

У селі Урожайне Донецької області розташовувався укріпрайон ЗС рф на березі річки Мокри Яли. Українські військові розпочали рішучий штурм Урожайного 8 серпня.

Про тактичні успіхи української армії на півдні повідомляла й газета The New York Times. За її оцінкою, українські війська взяли під контроль від 16 до 20 км території у напрямку Бердянська та Мелітополя, захоплених російськими військами. Газета зазначила, що українські війська закріпилися в районі зруйнованого села Старомайорське Донецької області та просуваються до села Урожайне. Українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті.

Як повідомила під час включення з Military Media Center заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, ЗСУ мали «певні успіхи» південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.