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ЗСУ досягли «певних успіхів» у селі Урожайне у Донецькій області, там був укріпрайон московитів
ЗСУ досягли «певних успіхів» у селі Урожайне у Донецькій області, там був укріпрайон московитів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n186165-zsu-dosyagly-pevnyh-uspihiv-u-seli-urojayne-u-doneckiy-oblasti-tam-buv-ukriprayon-moskovytiv.htmlРакурс
Українські війська мають успіхи в селі Урожайне на Донеччині, повідомили в Міноборони.
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Увесь минулий тиждень там, в районі берега річки Мокрі Яли шли бої. У селі був укріпрайон російських військ. 12 і 13 серпня почали з’являтися повідомлення, що росіяни звідти відступають.
Про успіхи уранці 14 серпня сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи, — цитує слова Маляр на брифінгу медіацентр ЗСУ.
Також, за її словами, українські військові мали «певні успіхи» на південь і на південний схід від Старомайорського (розташоване поряд з Урожайним), закріплюються на певних ділянках.
У селі Урожайне Донецької області розташовувався укріпрайон ЗС рф на березі річки Мокри Яли. Українські військові розпочали рішучий штурм Урожайного 8 серпня.
Про тактичні успіхи української армії на півдні повідомляла й газета The New York Times. За її оцінкою, українські війська взяли під контроль від 16 до 20 км території у напрямку Бердянська та Мелітополя, захоплених російськими військами. Газета зазначила, що українські війська закріпилися в районі зруйнованого села Старомайорське Донецької області та просуваються до села Урожайне. Українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті.
Як повідомила під час включення з Military Media Center заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, ЗСУ мали «певні успіхи» південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.
Також українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались, — сказала вона. — Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію.
Сили оборони за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Маляр сказала, що загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.
Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки, — додала Маляр.