Доллар в россии пробил отметку 100 рублей

https://racurs.ua/n186166-dollar-v-rossii-probil-otmetku-100-rubley.html

Ракурс

Курс долара на торгах Московської біржі піднявся вище за 100 рублів вперше з 23 березня 2022 року.

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РосЗМІ цитують експертів, які вважають, що курс російського рубля слабшає через те, що на внутрішній ринок надходить недостатньо валюти через експортну виручку. Та, соєю чергою, скоротилася чере дію санкцій.

При цьому на ринку існує попит на валюту з боку імпортерів та великого бізнесу.

З початку серпня долар подорожчав більш ніж на вісім карбованців в абсолютному вираженні. Для порівняння: торги 31 липня закрилися на позначці 91,6 рубля.

Історичний максимум долар досяг 10 березня 2022 року, коли курс досяг рівня 121,5 рубля.