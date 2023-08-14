Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Курс долара піднявся вище 100 рублів

Долар в росії пробив позначку 100 рублів

14 сер 2023, 09:58
999

Курс долара на торгах Московської біржі піднявся вище за 100 рублів вперше з 23 березня 2022 року.


.

РосЗМІ цитують експертів, які вважають, що курс російського рубля слабшає через те, що на внутрішній ринок надходить недостатньо валюти через експортну виручку. Та, соєю чергою, скоротилася чере дію санкцій.

При цьому на ринку існує попит на валюту з боку імпортерів та великого бізнесу.

З початку серпня долар подорожчав більш ніж на вісім карбованців в абсолютному вираженні. Для порівняння: торги 31 липня закрилися на позначці 91,6 рубля.

Історичний максимум долар досяг 10 березня 2022 року, коли курс досяг рівня 121,5 рубля.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів