Московиты изменили тактику ударов по Украине "шахедами"

https://racurs.ua/n186171-moskovity-izmenili-taktiku-udarov-po-ukraine-shahedami.html

Ракурс

росія змінила тактику ударів по Україні «Шахедами».

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Про це в розмові з «РБК-Україна» заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Побудова маршрутів постійно змінюється. Противник намагається застосовувати дрони з урахуванням рельєфу місцевості. Складність збиття полягає в точному прогнозуванні маршрутів прольоту БПЛА для своєчасного реагування мобільними вогневими групами, оскільки їх виявлення останнім часом здійснюється в основному акустично (за звуком двигуна) і визначити напрямок їхнього польоту в нічний час досить складно, — сказав Наєв.

За відсутності візуального контакту знищити повітряну мету, не знаючи її точного положення у повітряному просторі, вважається складним завданням.

Переважно працюють комплекси, які самостійно виявляють повітряні цілі за допомогою РЛС, — розповів Наєв.

Щодо загрози повторного наступу рф на Київ, такої ймовірності він не виключив, але каже, що зараз вона «не підкріплена силами та коштами».

Але це не означає, що надалі воно не може статися. Наша розвідка постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ та командирів угруповань, — зазначив генерал.

«Ракурс» раніше писав, що Наєв вважає: щоб створити необхідні сили і почати наступальні дії з білорусі, росіянам знадобиться не менше ніж півтора місяця.

Він запевнив, що наразі немає ознак того, що окупанти готуються до наземного наступу: «Ударних угруповань противника не викрито, що знижує ймовірність раптовості дій та можливого вторгнення найближчим часом. Інформація про реальні плани найманців ПВК проти України та країн-партнерів знаходиться під контролем».