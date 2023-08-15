Защитники Украины ликвидировали уже около 254 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n186203-540-rashistov-i-vertolet-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-v-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 254 тис. 920 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 15 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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