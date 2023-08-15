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Защитники Украины ликвидировали уже около 254 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
540 рашистов и вертолет ликвидировали защитники Украины в сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n186203-540-rashistov-i-vertolet-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-v-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 254 тис. 920 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 15 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 313 танків;
- 8 тис. 370 бойових броньованих машин;
- 5 тис. 128 одиниць артилерійських систем;
- 714 одиниць РСЗВ;
- 482 одиниці засобів ППО;
- 315 літаків;
- 314 гелікоптерів;
- 4 тис. 242 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 387 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 584 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 769 одиниць спеціальної техніки.
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