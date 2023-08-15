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Защитники Украины ликвидировали уже около 254 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

540 рашистов и вертолет ликвидировали защитники Украины в сутки (ИНФОГРАФИКА)

15 авг 2023, 11:05
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 254 тис. 920 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб. Про це сьогодні, 15 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 313 танків;
  • 8 тис. 370 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 128 одиниць артилерійських систем;
  • 714 одиниць РСЗВ;
  • 482 одиниці засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 314 гелікоптерів;
  • 4 тис. 242 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 387 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 584 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 769 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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