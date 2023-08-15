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Последствия российского обстрела Славянска, фото: Вадим Лях
Рашисты обстреляли ракетами С-300 завод в Славянске (ФОТО)https://racurs.ua/n186209-rashisty-obstrelyali-raketami-s-300-zavod-v-slavyanske-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 серпня, вранці обстріляли місто Слов’янськ Донецької області. В результаті постраждав завод «Зевс кераміка».
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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Вадим Лях.
Приблизно о 4.00 у місті пролунали вибухи. Попередньо обстріл вівся ракетами С-300, — зазначив Лях. — На щастя, обійшлося без жертв.
Очільник Донецької ОВА на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що рашисти цієї ночі здійснили цілеспрямовану атаку ракетами С-399 на найбільш густонаселені міста на вільній частині області. Зокрема, у Краматорську відомо про двох загиблих та одного пораненого внаслідок російського ракетного удару.
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