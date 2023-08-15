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Ракурс
Митрополит Павел, фото: «Новинарня»

У экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла диагностировали острый инфаркт — адвокат

15 авг 2023, 15:07
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У колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла діагностували гострий інфаркт міокарда.


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Про це сьогодні, 15 серпня, у своєму Telegram-каналі заявив його адвокат Микита Чекман.

За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду! — заявив Чекман.

Вчора, 14 серпня, Чекман повідомляв, що митрополита Павла було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень Києва, де проведено оперативне втручання.

Нагадаємо, Павла підозрюють у «порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань» та «глорифікації учасників збройної агресії росії проти України». Суд відправив митрополита під варту з альтернативою 33,3 млн гривень застави. 7 серпня за Павла внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

Источник: Ракурс


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