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россия стягивает силы на Бахмутское направление с севера и юга Украины
россия стягивает силы на Бахмутское направление с севера и юга Украиныhttps://racurs.ua/n186275-rossiya-styagivaet-sily-na-bahmutskoe-napravlenie-s-severa-i-uga-ukrainy.htmlРакурс
Окупанти стягують додаткові сили на Бахмутський напрямок з півночі та півдня України.
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Натомість туди вони планують завести новосформовані резерви, заявив в ефірі «Радіо Свобода» заступник командира 3-ї штурмової бригади Жорін.
Нині проти України на цьому напрямку здебільшого воюють десантні війська, підрозділи «Ахмат» та формування «Еспаньола» — «фанатський спецназ» російського футбольного клубу ЦСКА. Він додав, що в армії рф наразі немає проблеми із поповненням підрозділів військовими.
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