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Ракурс
росія стягує сили на Бахмутський напрямок з півночі та півдня України

росія стягує сили на Бахмутський напрямок з півночі та півдня України

17 сер 2023, 10:55
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Окупанти стягують додаткові сили на Бахмутський напрямок з півночі та півдня України.


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Натомість туди вони планують завести новосформовані резерви, заявив в ефірі «Радіо Свобода» заступник командира 3-ї штурмової бригади Жорін.

Нині проти України на цьому напрямку здебільшого воюють десантні війська, підрозділи «Ахмат» та формування «Еспаньола» — «фанатський спецназ» російського футбольного клубу ЦСКА. Він додав, що в армії рф наразі немає проблеми із поповненням підрозділів військовими.

Джерело: Ракурс


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