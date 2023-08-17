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росія стягує сили на Бахмутський напрямок з півночі та півдня України
росія стягує сили на Бахмутський напрямок з півночі та півдня Україниhttps://racurs.ua/ua/n186275-rosiya-styaguie-syly-na-bahmutskyy-napryamok-z-pivnochi-ta-pivdnya-ukrayiny.htmlРакурс
Окупанти стягують додаткові сили на Бахмутський напрямок з півночі та півдня України.
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Натомість туди вони планують завести новосформовані резерви, заявив в ефірі «Радіо Свобода» заступник командира 3-ї штурмової бригади Жорін.
Нині проти України на цьому напрямку здебільшого воюють десантні війська, підрозділи «Ахмат» та формування «Еспаньола» — «фанатський спецназ» російського футбольного клубу ЦСКА. Він додав, що в армії рф наразі немає проблеми із поповненням підрозділів військовими.
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