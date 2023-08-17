Полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину во дворе и оставил ее на скамейке – последние ДТП

https://racurs.ua/n186286-policeyskiy-dvajdy-pereehal-81-letnuu-jenschinu-vo-dvore-i-ostavil-ee-na-skameyke-video-18.html

Ракурс

У місті Білгород-Дністровський поліціянт двічі переїхав 81-річну жінку. Разом з дружиною він поклав потерпілу на лавку, викликав «швидку» і залишив місце аварії, не дочекавшись медиків.

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У ДБР розповіли, що жінка від отриманих травм померла в лікарні. Поліціянта вже затримали і готуються оголосити підозру.

Обережно, відео може шокувати.