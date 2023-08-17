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Полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину во дворе и оставил ее на скамейке – последние ДТП

Полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину во дворе и оставил ее на скамейке (ВИДЕО 18+)

17 авг 2023, 14:47
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У місті Білгород-Дністровський поліціянт двічі переїхав 81-річну жінку. Разом з дружиною він поклав потерпілу на лавку, викликав «швидку» і залишив місце аварії, не дочекавшись медиків.


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У ДБР розповіли, що жінка від отриманих травм померла в лікарні. Поліціянта вже затримали і готуються оголосити підозру.

Обережно, відео може шокувати.

Источник: Ракурс


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