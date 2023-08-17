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Ракурс
Поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку у дворі і залишив її на лавці

Поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку у дворі і залишив її на лавці (ВІДЕО 18+)

17 сер 2023, 14:47
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У місті Білгород-Дністровський поліціянт двічі переїхав 81-річну жінку. Разом з дружиною він поклав потерпілу на лавку, викликав «швидку» і залишив місце аварії, не дочекавшись медиків.


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У ДБР розповіли, що жінка від отриманих травм померла в лікарні. Поліціянта вже затримали і готуються оголосити підозру.

Обережно, відео може шокувати.

Джерело: Ракурс


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