Поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку у дворі і залишив її на лавці

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Ракурс

У місті Білгород-Дністровський поліціянт двічі переїхав 81-річну жінку. Разом з дружиною він поклав потерпілу на лавку, викликав «швидку» і залишив місце аварії, не дочекавшись медиків.

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У ДБР розповіли, що жінка від отриманих травм померла в лікарні. Поліціянта вже затримали і готуються оголосити підозру.

Обережно, відео може шокувати.