Ракурсhttps://racurs.ua/
Поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку у дворі і залишив її на лавці
Поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку у дворі і залишив її на лавці (ВІДЕО 18+)https://racurs.ua/ua/n186286-policeyskyy-dvichi-pereyihav-81-richnu-jinku-u-dvori-i-zalyshyv-yiyi-na-lavci-video-18.htmlРакурс
У місті Білгород-Дністровський поліціянт двічі переїхав 81-річну жінку. Разом з дружиною він поклав потерпілу на лавку, викликав «швидку» і залишив місце аварії, не дочекавшись медиків.
.
У ДБР розповіли, що жінка від отриманих травм померла в лікарні. Поліціянта вже затримали і готуються оголосити підозру.
Обережно, відео може шокувати.