Великобритания усилит ПВО Украины. Фото:

https://racurs.ua/n186296-velikobritaniya-usilit-pvo-ukrainy-na-115-mln-doll-sky-news.html

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Велика Британія уклала три контракти щодо постачання Україні ППО на 115 млн дол.

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Найбільший контракт на 56 млн фунтів британське Міноборони уклало з норвезькою оборонною компанією Kongsberg, яке передбачало надання систем протидії дронам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА. Йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої виробник із Норвегії анонсував раніше цього тижня. Про це повідомляє Sky News.

Дві інші угоди теж стосуються посилення української ППО, але британці не розкрили більшої конкретики.

Ці угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 млн фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні ще дві пускові установки комплексів ППО IRIS-T, а також 5 тис. снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.

Джерело: Sky News