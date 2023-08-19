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В Киеве раздались взрывы, возник пожар - Кличко

В Киеве прогремели взрывы, возник пожар — Кличко

19 авг 2023, 11:22
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У Києві на території промислової зони поблизу Кільцевої дороги 19 серпня пролунали вибухи. Після цього на місці інциденту зайнялася пожежа.


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Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області, — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Всі служби перебувають на місці, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Рятувальники повідомили, що пожежа сталася у складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Вогонь вже ліквідували, займання сталося о 10:55.

ОНОВЛЕНО: Об 11.30 у Київській області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Источник: Ракурс


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