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В Киеве раздались взрывы, возник пожар - Кличко
В Киеве прогремели взрывы, возник пожар — Кличкоhttps://racurs.ua/n186344-v-kieve-progremeli-vzryvy-voznik-pojar-klichko.htmlРакурс
У Києві на території промислової зони поблизу Кільцевої дороги 19 серпня пролунали вибухи. Після цього на місці інциденту зайнялася пожежа.
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Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області, — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Всі служби перебувають на місці, інформація про постраждалих наразі не надходила.
Рятувальники повідомили, що пожежа сталася у складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Вогонь вже ліквідували, займання сталося о 10:55.
ОНОВЛЕНО: Об 11.30 у Київській області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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