Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві пролунали вибухи, виникла пожежа — Кличко

У Києві пролунали вибухи, виникла пожежа — Кличко

19 сер 2023, 11:22
999

У Києві на території промислової зони поблизу Кільцевої дороги 19 серпня пролунали вибухи. Після цього на місці інциденту зайнялася пожежа.


.

Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області, — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Всі служби перебувають на місці, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Рятувальники повідомили, що пожежа сталася у складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Вогонь вже ліквідували, займання сталося о 10:55.

ОНОВЛЕНО: Об 11.30 у Київській області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів