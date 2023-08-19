У Києві пролунали вибухи, виникла пожежа — Кличко

https://racurs.ua/ua/n186344-u-kyievi-prolunaly-vybuhy-vynykla-pojeja-klychko.html

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У Києві на території промислової зони поблизу Кільцевої дороги 19 серпня пролунали вибухи. Після цього на місці інциденту зайнялася пожежа.

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Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області, — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Всі служби перебувають на місці, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Рятувальники повідомили, що пожежа сталася у складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Вогонь вже ліквідували, займання сталося о 10:55.

ОНОВЛЕНО: Об 11.30 у Київській області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.