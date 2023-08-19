Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский показал видео последствий удара рф по Чернигову (ВИДЕО)

Зеленский показал видео последствий удара рф по Чернигову (ВИДЕО)

19 авг 2023, 12:45
999

Президент Володимир Зеленський опублікував кадри наслідків чергового російського теракту — удару по центру Чернігова.


.

Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об'єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен. Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло, — написав глава держави.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров