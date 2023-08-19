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Ракурс
Зеленський показав відео наслідків удару рф по Чернігову

Зеленський показав відео наслідків удару рф по Чернігову (ВІДЕО)

19 сер 2023, 12:45
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Президент Володимир Зеленський опублікував кадри наслідків чергового російського теракту — удару по центру Чернігова.


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Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об'єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен. Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло, — написав глава держави.

Джерело: Ракурс


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