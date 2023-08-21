В ВСУ рассказали, как F-16 могут изменить ход событий на фронте. Фото:

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Американські винищувачі F-16 можуть змінити перебіг подій на фронті в Україні.

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Війна в Україні не буде виграна відразу після того, як ЗСУ отримають західні літаки, але це буде суттєве підсилення, бо F-16 здатні забезпечити те, що сьогодні потрібно найбільше — перевагу в повітрі на окупованих територіях. Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 21 серпня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8−9 російських винищувачів. Ці ворожі літаки скидають авіабомби та пускають авіаційні ракети. Але американські винищувачі завадять їм це робити.

Ігнат зазначив, що кількість літаків росіян у повітрі може змінюватися, бо рф на сьогодні має величезне авіаційне угруповування. На момент повномасштабного вторгнення довкола України було 750 літаків та гелікоптерів.

Їх є багато, а от в повітряному просторі близько до лінії фронту перебуває не так багато. В цьому немає потреби, а саме підіймати всю авіацію та завдавати ударів. Просто питання в тому, скільки в них є засобів для завдання ударів, — розповів він.

Нагадаємо, на минулому тижні стало відомо, що Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Літаки будуть передані після завершення навчання пілотів. А 20 серпня стало відомо, що Нідерланди нададуть Україні 42 американських винищувачів, а Данія — 19.