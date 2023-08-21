Военную полицию планируют создать в Украине. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n186412-voennuu-policiu-planiruut-sozdat-v-ukraine.html

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Військова поліція може з’явитися в Україні — вона стане військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони.

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На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності вже функціонує робоча група, яка повинна створити оптимальну модель військової поліції. А в розробці відповідного законопроекту, який проходить процедуру погодження, бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони. Про це Міністерство оборони 21 серпня повідомило в Telegram.

Зазначається, що цей орган буде утворено на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування воєнних злочинів (в зонах бойових дій).

Основними завданнями військової поліції будуть правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення воєнних злочинів, оперативно-розшукова діяльність, спеціальна превенція у ЗСУ, забезпечення правопорядку й військової дисципліни в армії, захист державного майна та виконання покарань.

Також передбачена сумісність військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Нагадаємо, у червні Верховна Рада звузила можливість відстрочки від мобілізації. Не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.