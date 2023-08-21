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Украинские силы разбили российскую бронетехнику, которая наступала у Клещиевки
Украинские силы разбили российскую бронетехнику, которая наступала у Клещиевки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186418-ukrainskie-sily-razbili-rossiyskuu-bronetehniku-kotoraya-nastupala-u-kleschievki-video.htmlРакурс
Українські сили розбили російську бронетехніку, яка намагалася наступати у районі Кліщіївки.
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Російське командування відправило в атаку танки та бойові машини піхоти.
«Мілітарний» розповів, що кадри з пересуванням та знищенням цих сил показав український військовий з позивним «Осман».
Він повідомив, що бій відбувся 20 серпня. Відомо, що у відбитті російської атаки брали участь бійці 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар».
Російські військові намагались наступати під Кліщіївкою на щонайменше трьох танках Т-80БВ та трьох БМП.
Під час їх наступу по окупантах відкрила вогонь українська артилерія.
Окупанти втратили два танки, дві БМП та невизначену кількість піхоти, — розповів боєць українського батальйону.
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