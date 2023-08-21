Українські сили розбили російську бронетехніку, яка намагалася наступати у районі Кліщіївки

https://racurs.ua/ua/n186418-ukrayinski-syly-rozbyly-rosiysku-bronetehniku-yaka-nastupala-bilya-klischiyivky-video.html

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Українські сили розбили російську бронетехніку, яка намагалася наступати у районі Кліщіївки.

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Російське командування відправило в атаку танки та бойові машини піхоти.

«Мілітарний» розповів, що кадри з пересуванням та знищенням цих сил показав український військовий з позивним «Осман».

Він повідомив, що бій відбувся 20 серпня. Відомо, що у відбитті російської атаки брали участь бійці 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар».

Російські військові намагались наступати під Кліщіївкою на щонайменше трьох танках Т-80БВ та трьох БМП.

Під час їх наступу по окупантах відкрила вогонь українська артилерія.