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Цена заголовков - по бригаде ВСУ ударили пять раз за сутки после новости о передислокации

Цена заголовков — по бригаде ВСУ ударили пять раз за сутки после новости о передислокации

21 авг 2023, 17:46
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По 82 бригаді завдали 5 авіаударів за добу після появи у ЗМІ інформації про їхнє переміщення.


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Міноборони нагадало, що за поширення подібної інформації встановлена кримінальна відповідальність.

Передісторія: днями американське видання Forbes опублікувало статтю, у якій розповідалося про переміщення 82 бригади на півдні України та їхню участь у наступі.

За несанкціоноване поширення такої інформації встановлено кримінальну відповідальність, яка передбачає до восьми років ув’язнення.

Источник: Ракурс


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