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Цена заголовков - по бригаде ВСУ ударили пять раз за сутки после новости о передислокации
Цена заголовков — по бригаде ВСУ ударили пять раз за сутки после новости о передислокацииhttps://racurs.ua/n186419-cena-zagolovkov-po-brigade-vsu-udarili-pyat-raz-za-sutki-posle-novosti-o-peredislokacii.htmlРакурс
По 82 бригаді завдали 5 авіаударів за добу після появи у ЗМІ інформації про їхнє переміщення.
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Міноборони нагадало, що за поширення подібної інформації встановлена кримінальна відповідальність.
Передісторія: днями американське видання Forbes опублікувало статтю, у якій розповідалося про переміщення 82 бригади на півдні України та їхню участь у наступі.
За несанкціоноване поширення такої інформації встановлено кримінальну відповідальність, яка передбачає до восьми років ув’язнення.
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